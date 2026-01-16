Hugo Gaston | età ranking e carriera dell’avversario di Sinner agli Australian Open 2026

Hugo Gaston, tennista francese nato nel 2000, è attualmente classificato al numero 94 del ranking ATP. Con una carriera caratterizzata da talento e determinazione, affronta Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open 2026. L’incontro si svolgerà nella notte italiana tra il 18 e il 19 gennaio a Melbourne, offrendo un confronto tra un giovane talento emergente e una delle prime teste di serie dello Slam.

Hugo Gaston è il primo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il francese, n°94 Atp, e l'azzurro, n°2 del mondo, si sfideranno nella notte italiana tra il 18 e il 19 gennaio per il primo turno dello Slam di Melbourne. Chi è Hugo Gaston. Nato il 26 settembre 2000 a Tolosa, Gaston ha iniziato a giocare all'età di due anni al Fonsorbes Tennis Club, dove suo padre Thierry era presidente. Mancino, da sempre il suo idolo è lo spagnolo Rafael Nadal e la sua superficie preferita è la terra rossa. E' entrato nel mondo del professionismo nel 2018, all'età di 18 anni. Ha concluso la stagione come n°2 del mondo juniores dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi giovanili nel singolo maschile e la medaglia di bronzo sia nel doppio maschile che nel doppio misto.

