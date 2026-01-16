Hojbjerg Juve trattativa sfumata definitivamente | il suo agente smonta l’idea di un trasferimento in bianconero

La trattativa tra Hojbjerg e la Juventus si conclude definitivamente, con l’agente del centrocampista che ha confermato l’assenza di un accordo per un trasferimento. La prospettiva di un passaggio in bianconero è quindi stata esclusa, segnando la fine di questa possibilità per il calciatore danese. La Juventus dovrà valutare altre opzioni per rinforzare il reparto mediano nel calciomercato in corso.

. Le ultime novità. La Juventus deve registrare una brusca frenata su una delle piste monitorate per rinforzare la linea mediana in questa sessione invernale. Le voci su un possibile approdo a Torino di Pierre-Emile Højbjerg sono state infatti smentite categoricamente dal suo entourage. CALCIOMERCATO JUVE LIVE In un’esclusiva riportata da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Luca Puccinelli, agente del centrocampista del Marsiglia, ha voluto fare chiarezza sminuendo le indiscrezioni su un’uscita a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojbjerg Juve, trattativa sfumata definitivamente: il suo agente smonta l’idea di un trasferimento in bianconero Leggi anche: Hojbjerg Juve, trattativa sfumata definitivamente: il suo agente smonta l’idea di un trasferimento i bianconero Leggi anche: Hojbjerg Juve, il centrocampista è più che una semplice idea: serve un sacrificio. Un bianconero può essere scambiato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Marsiglia, futuro in bilico per Hojbjerg: la Juventus osserva - Marsiglia, futuro in bilico per Hojbjerg: la Juventus osserva All’Olympique de Marseille potrebbe essere già arrivato il momento dei bilanci per Pierre- tuttojuve.com

