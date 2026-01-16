Ho restituito 10mila dollari su 100mila delle somme versate per me della raccolta fondi non autorizzata Faccio il possibile | lo annuncia Mickey Rourke

Mickey Rourke ha annunciato di aver restituito 10.000 dollari su un totale di 100.000 derivanti da una raccolta fondi non autorizzata. In un messaggio su Instagram, l’attore ha definito l’iniziativa una “truffa” e ha precisato di non aver mai approvato né conosciuto la campagna. Rourke ha inoltre affermato di fare il possibile per chiarire la situazione.

In un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Mickey Rourke Rourke ha definito l’iniziativa di crowdfunding una “truffa”, spiegando di non aver mai autorizzato la campagna e di non averne inizialmente nemmeno conoscenza. Il tutto era riferito ai recenti problemi finanziari dell’attore 73enne, che rischiava lo sfratto per circa 60mila dollari di affitto arretrato a Los Angeles. La star del cinema ha voluto rassicurare così il pubblico sulle sue condizioni personali e professionali: ha confermato di aver trovato un nuovo appartamento a Los Angeles, di aver ricevuto nuove proposte di lavoro a Hollywood e di aver incassato il sostegno di diversi amici e colleghi del mondo dello spettacolo Rourke ha preso pubblicamente le distanze da una raccolta fondi online creata a suo nome e ha annunciato di essere al lavoro per garantire il rimborso di oltre 100 mila dollari donati dai sostenitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

