Dopo 90 giorni di sospensione, la nuotatrice Benedetta Pilato torna a parlare, rompendo il silenzio nel podcast Vivavoce di Seietrenta. In questa intervista, Pilato condivide le sue riflessioni sulla difficile situazione vissuta e il percorso di ripresa, offrendo un quadro chiaro e sincero della sua esperienza. Un’occasione per comprendere meglio le sfide di un’atleta in un momento di crisi.

Dopo 90 giorni di sospensione, la nuotatrice azzurra Benedetta Pilato torna a parlare. Lo ha fatto nel corso di una puntata di Vivavoce, le interviste di Seietrenta, podcast di Chora Media. Pilato – insieme a Chiara Tarantino era stata sospesa dopo esser stata accusata di furto al duty free al ritorno da una vacanza da Bali. “Ci siamo divertiti e poi è successo un pastrocchio. Abbiamo fatto un errore, una bravata per cui abbiamo pagato le conseguenze. Abbiamo chiesto scusa, ho chiesto scusa a chi dovevo, ribadisco “, ha spiegato Pilato. Le due – al ritorno dalla vacanza dopo le fatiche dei Mondiali di nuoto conclusi il 3 agosto – erano state fermate dalle autorità aeroportuali di Singapore con l’accusa di furto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho pensato di aver rovinato tutto, mi sono trovata in una situazione più grande di me": Pilato rompe il silenzio dopo lo stop

