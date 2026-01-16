Ho dovuto ammazz*** Omicidio Ludwig la telefonata shock | si indaga su un’altra morte

L’indagine sull’omicidio di Ludwig si è aperta con una telefonata sconvolgente, che ha portato a scoprire dettagli importanti. Emiliano Milza, chef e direttore di sala, e Simona Hirsch, addetta alle pulizie, conducevano una vita apparentemente normale. Tuttavia, le indagini stanno approfondendo anche un’altra morte collegata, per chiarire le circostanze e le motivazioni dietro questi eventi.

Emiliano Milza e Simona Hirsch conducevano all'apparenza due vite normali: lui direttore di sala e chef, lei addetta alle pulizie in alcuni condomini. Nessun segnale evidente che potesse far pensare a un disegno criminale di tale portata. Eppure, secondo quanto emerso dalle indagini, i due sarebbero responsabili dell'omicidio di Franka Ludwig, 52 anni, trovata morta il 2 luglio 2025 lungo un sentiero nei boschi di San Godenzo. Martedì 13 gennaio, Milza, 50 anni, compagno della vittima, e Hirsch, 59 anni, amica dell'uomo, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio. Gli inquirenti ritengono che i due abbiano messo in atto un piano articolato e premeditato.

Omicidio Ludwig, la confessione choc: “Scusa, ho dovuto ammazzarti”. Milza maltrattava anche la madre e il figlioletto - La frase di Simona Hirsch è stata intercettata da una cimice piazzata all’interno del furgoncino bianco utilizzato per il delitto. lanazione.it

