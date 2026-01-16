Ho bisogno di un prestito urgente | abbocca al finto Sos su Whatsapp e si ritrova con la Postepay a zero
In un’epoca in cui le truffe online sono sempre più diffuse, è importante riconoscere i segnali di avvertimento. Un falso sos su WhatsApp può sembrare un’opportunità, ma spesso cela trappole per sottrarre denaro. Conoscere i rischi e adottare comportamenti prudenti aiuta a proteggere le proprie finanze e a evitare spiacevoli sorprese.
Pensava di rispondere a una richiesta d’aiuto, invece stava consegnando i propri soldi a dei truffatori. Un uomo di 65 anni, agrigentino, è rimasto vittima di un raggiro dopo aver ricevuto un messaggio su WhatsApp proveniente dall’account di un amico stretto, apparentemente in difficoltà e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
