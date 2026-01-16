Himalaya senza neve

Le recenti precipitazioni nevose nel nordovest dell’India e in Nepal sono state significativamente inferiori alla media. Questa diminuzione rappresenta una preoccupazione per le risorse idriche, che sono essenziali per milioni di persone nella regione. La scarsità di neve può avere ripercussioni sulla disponibilità di acqua potabile, sull’agricoltura e sull’ecosistema locale, evidenziando l'importanza di monitorare le condizioni climatiche e adottare strategie di gestione sostenibile.

Secondo le autorità indiane quest’inverno gli stati nordoccidentali del paese potrebbero ricevere l’86 per cento di precipitazioni in meno rispetto alla norma, e anche il Nepal ha registrato un netto calo. Secondo un rapporto del Centro internazionale per lo sviluppo integrato della montagna, nell’inverno scorso la persistenza della copertura nevosa è stata inferiore di quasi il 24 per cento rispetto alla norma, il dato più basso da 23 anni. La riduzione delle precipitazioni nevose è destinata ad aggravare le conseguenze della scomparsa dei ghiacciai sulla portata e sulla regolarità dei grandi fiumi che nascono dall’Himalaya, da cui dipende l’approvvigionamento idrico di centinaia di milioni di persone in Asia meridionale e sudorientale. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Himalaya senza neve Leggi anche: Tragedia sull’Himalaya: il fotografo abruzzese Paolo Cocco trovato senza vita in Nepal Leggi anche: Ritrovato senza vita il corpo di uno dei due abruzzesi dispersi sull'Himalaya La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'Himalaya con poca neve: perché l'allarme riguarda milioni di persone. Himalaya senza neve - Negli ultimi mesi le precipitazioni nevose nel nordovest dell’India e in Nepal sono state molto inferiori alla media stagionale, confermando una tendenza che minaccia le risorse idriche da cui dipendo ... internazionale.it

Nella regione dell’Hindu Kush Himalaya non c’è mai stata così poca neve! Allarme siccità per 2 miliardi di persone - Himalaya, che comprende sia l’Himalaya che la catena montuosa dell’Hindu Kush, non c’è mai stata così poca neve! greenme.it

L'Himalaya con poca neve: perché l'allarme riguarda milioni di persone - L’allarme dei meteorologi, ripreso dalla Bbc: in molte parti della regione montuosa che taglia India, Cina, Nepal ... msn.com

