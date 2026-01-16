Heated Rivalry svelato un clamoroso errore nell' episodio 6 | Abbiamo dovuto modificarlo

In occasione dell’episodio 6 di Heated Rivalry, François Arnaud, interprete di Scott Hunter, ha svelato un errore di continuità nella trama del suo personaggio. L’attore ha spiegato che la modifica è stata necessaria dopo aver scoperto il problema, che era sfuggito durante le riprese. Questa rivelazione offre uno sguardo interessante sui dettagli di produzione e sulla cura nella realizzazione della serie.

L'attore François Arnaud, che interpreta il campione di hockey Scott Hunter nella serie romantica Heated Rivalry, ha rivelato in un'intervista che un errore di continuità nella linea temporale del suo personaggio non è stato individuato fino a quando le riprese non erano già state completate. Arnaud ha spiegato come il team di produzione della serie abbia dovuto apportare una modifica dell'ultimo minuto al montaggio finale dell'episodio conclusivo della prima stagione.

