hbo max debutta in italia con un gran gala a roma

HBO Max ha ufficialmente iniziato la propria attività in Italia con un evento a Roma. Lo Spazio Field ha ospitato il debutto della piattaforma Warner Bros. Discovery, con la presentazione dello spin-off di Game of Thrones e l’annuncio di nuove produzioni italiane. Questo lancio rappresenta un passo importante nel panorama dello streaming, offrendo agli utenti italiani un’ampia gamma di contenuti originali e serie di qualità.

C’era mezzo mondo del cinema italiano ieri sera alla grande festa di HBO Max. Nelle stanze maestose dello Spazio Field in via Merulana, attori, registi e produttori sono accorsi in massa a festeggiare l’arrivo della piattaforma in Italia. Roma, per una sera, ha cambiato pelle. Il debutto di HBO Max nel nostro Paese è stato celebrato con un Gran Gala che ha trasformato la Capitale in un piccolo avamposto di Westeros, grazie alla premiere di A Knight of the Seven Kingdoms, lo spin-off di Game of Thrones che debutterà il 19 gennaio sulla nuova piattaforma di Warner Bros. Discovery. Ad accogliere il cast, a partire dallo showrunner Ira Parker e dal protagonista Peter Claffey e la co-protagonista femminile Tanzyn Crawford, un lungo red carpet affollato di fotografi, curiosi e fan. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

