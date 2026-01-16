Hbo Max debutta in Italia con un gran gala a Roma
HBO Max ha ufficialmente iniziato la propria attività in Italia con un evento a Roma. Lo Spazio Field ha ospitato il debutto della piattaforma Warner Bros. Discovery, con la presentazione dello spin-off di Game of Thrones e l’annuncio di nuove produzioni italiane. Questo lancio rappresenta un passo importante nel panorama dello streaming, offrendo agli utenti italiani un’ampia gamma di contenuti originali e serie di qualità.
C’era mezzo mondo del cinema italiano ieri sera alla grande festa di HBO Max. Nelle stanze maestose dello Spazio Field in via Merulana, attori, registi e produttori sono accorsi in massa a festeggiare l’arrivo della piattaforma in Italia. Roma, per una sera, ha cambiato pelle. Il debutto di HBO Max nel nostro Paese è stato celebrato con un Gran Gala che ha trasformato la Capitale in un piccolo avamposto di Westeros, grazie alla premiere di A Knight of the Seven Kingdoms, lo spin-off di Game of Thrones che debutterà il 19 gennaio sulla nuova piattaforma di Warner Bros. Discovery. Ad accogliere il cast, a partire dallo showrunner Ira Parker e dal protagonista Peter Claffey e la co-protagonista femminile Tanzyn Crawford, un lungo red carpet affollato di fotografi, curiosi e fan. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: HBO Max debutta in Italia: le grandi serie HBO e il cinema DC hanno una nuova casa!
Leggi anche: HBO Max debutta in Italia a gennaio: data, prezzo e come vederla
HBO Max debutta in Italia grazie alla partnership tra TIM e Warner Bros. Discovery; HBO Max debutta in Italia (e cambia lo streaming): i film, le serie inedite e i cult da riguardare; Hbo Max debutta in Italia. Accordi con Prime Video e TimVision; HBO Max al debutto in Italia, cosa vedere e cosa sapere.
Grande festa a Roma per il lancio di HBO Max in Italia: sul red carpet il cast di “A Knight of the Seven Kingdoms”, lo spin-off di “Game of Thrones” - Premiere con red carpet a Roma per HBO Max che porta in Italia lo spin- ilfattoquotidiano.it
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video - Inaugura con premiere di ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ e ‘Industry’, presenti anche Bellocchio per ‘Portobello’ e Maria Esposito per ‘Melania’ ... adnkronos.com
HBO Max arriva in Italia: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova piattaforma streaming - contenuti, prezzi, abbonamenti e come vedere la nuova piattaforma streaming ... panorama.it
HBO Max debutta oggi in Italia: i costi, cosa include il catalogo Warner Bros. Discovery e quale piano scegliere per serie, film e sport - facebook.com facebook
Debutta anche in Italia il piano più economico del chatbot AI di OpenAI, tutto ciò che c'è da sapere x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.