HARRY STYLES sta per tornare con un quarto album di inediti

HARRY STYLES sta per tornare con il suo attesissimo quarto album di inediti. A quattro anni di distanza da “ Harry’s House ”, la superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS HARRY STYLES sta per tornare con il suo attesissimo quarto album di inediti “ Kiss All The Time. Disco, Occasionally. “, in uscita il 6 marzo e già disponibile in pre-order ( www.hstyles.co.uk ). L’album vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce. L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

