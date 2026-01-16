Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 è il capitolo conclusivo della celebre saga. In questa introduzione troverai informazioni sulla trama, il cast e i dettagli per seguire la trasmissione in TV. Il film sarà trasmesso questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21:30 su Italia 1. Una visione importante per gli appassionati della serie e per chi desidera scoprire come si conclude la storia del mago più famoso al mondo.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, su Italia 1 alle ore 21,30 va in onda il film Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, l'ultimo capitolo della saga del maghetto nato dalla penna di J. K. Rowling. La pellicola, diretta da David Yates, è dunque l'ultimo appuntamento con la serie di film tratti dai popolari romanzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nell'ultimo film della saga, dopo aver lasciato la scuola di magia di Hogwarts, ormai occupata dai Mangiamorte, Harry Potter continua la disperata ricerca degli Horcrux per riuscire a indebolire Lord Voldemort.

