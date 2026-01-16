Hannoun oggi il Riesame sulla scarcerazione

Oggi si svolge l'udienza di riesame sulla scarcerazione di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia. Nel frattempo, numerosi attivisti si sono radunati davanti al Palazzo di Giustizia di Genova per esprimere solidarietà agli arrestati nell’ambito di un’indagine sui finanziamenti ad Hamas. La vicenda solleva interrogativi sulla posizione delle autorità giudiziarie e sulla tutela dei diritti degli interessati.

Nel giorno dell'udienza sulla scarcerazione del presidente dell'Associazione palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, decine di attivisti si sono radunati davanti al Palazzo di Giustizia di Genova per dare sostegno agli arrestati nell'ambito di un'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. "La solidarietà non si arresta", recita uno striscione. Al presidio partecipa il figlio di Hannoun, che parteciperà in video collegamento in quanto si trova nel carcere di Terni, in una sezione ad alta sicurezza. L'accusa mossa agli arrestati dalla procura di Genova, e con loro a un'altra ventina di indagati, è di avere raccolto fondi ufficialmente destinati alla solidarietà, ma in realtà utilizzati per finanziare i terroristi di Hamas.

