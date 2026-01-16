Hannoun oggi il Riesame sulla scarcerazione Al presidio davanti al tribunale anche il figlio

Oggi si svolge l'udienza di Riesame sulla scarcerazione di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia. Davanti al Tribunale di Genova si sono riuniti numerosi attivisti, compreso il figlio di Hannoun, per mostrare solidarietà agli arrestati coinvolti in un’indagine sui finanziamenti ad Hamas. La decisione del giudice sarà determinante per il prosieguo della vicenda giudiziaria e per il futuro dell’associazione.

Nel giorno dell'udienza sulla scarcerazione del presidente dell'Associazione palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, decine di attivisti si sono radunati davanti al Palazzo di Giustizia di Genova per dare sostegno agli arrestati nell'ambito di un'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. "La solidarietà non si arresta", recita uno striscione. Al presidio partecipa il figlio di Hannoun, che parteciperà in video collegamento in quanto si trova nel carcere di Terni, in una sezione ad alta sicurezza. L'accusa mossa agli arrestati dalla procura di Genova, e con loro a un'altra ventina di indagati, è di avere raccolto fondi ufficialmente destinati alla solidarietà, ma in realtà utilizzati per finanziare i terroristi di Hamas.

