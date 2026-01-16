Hannoun nega l' appartenenza ad Hamas | udienza fiume al Riesame per la scarcerazione

Si è conclusa nelle ultime ore l’udienza al Tribunale del Riesame di Genova, dedicata ai ricorsi presentati dagli avvocati di Mohammad Hannoun e degli altri indagati nell’ambito dell’indagine della Direzione distrettuale. Durante l’udienza, Hannoun ha negato ogni collegamento con Hamas. La decisione sulla richiesta di scarcerazione sarà comunicata nei prossimi giorni, al termine di un’ampia valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate.

Genova, Hannoun nega legami con Hamas - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla Camera - Tensione in Aula alla Camera, durante la discussione sulla legge di Bilancio, dopo la richiesta da parte di Fratelli d’Italia di una informativa al ministro Piantedosi sulla vicenda Hannoun e ... ilfattoquotidiano.it

*M5s, informativa su Hannoun è diventata azione squadrista contro Ascari* (ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Un'informativa si è trasformata in una serie di accuse calunniose e irricevibili ad una deputata, Stefania Ascari", "un'azione squadrista nei confronti di una p - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.