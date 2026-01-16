Hannoun nega l' appartenenza ad Hamas | udienza fiume al Riesame per la scarcerazione
Si è conclusa nelle ultime ore l’udienza al Tribunale del Riesame di Genova, dedicata ai ricorsi presentati dagli avvocati di Mohammad Hannoun e degli altri indagati nell’ambito dell’indagine della Direzione distrettuale. Durante l’udienza, Hannoun ha negato ogni collegamento con Hamas. La decisione sulla richiesta di scarcerazione sarà comunicata nei prossimi giorni, al termine di un’ampia valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate.
Si è conclusa poco prima delle 20 l’udienza al Tribunale del Riesame di Genova, iniziata in mattinata, dedicata all’esame dei ricorsi presentati dagli avvocati del presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun e degli altri indagati coinvolti nell’inchiesta della Direzione distrettuale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Genova, Hannoun nega legami con Hamas
