Hannah Dodd, nota per il ruolo in Bridgerton, si affaccia ora nel mondo di Pandora, portando una nuova interpretazione di una figura romantica. Con l’attesa della quarta stagione di Bridgerton, si intensificano le aspettative su una Francesca più profonda e articolata, che rispecchia le sfide e le emozioni di una generazione come la Gen Z. Un percorso di crescita che arricchisce il panorama delle protagoniste contemporanee.

Bridgerton 4 sta arrivando, e con lei una Francesca Bridgerton più complessa, più intensa e decisamente più interesting. Hannah Dodd è pronta a prendersi il suo spazio nella saga più amata di Netflix, mentre debutta come volto della nuova Pandora Collection ispirata al mondo Regency. Spoiler: è romantica, sì, ma con un twist modernissimo. Hannah Dodd è la nuova anima romantica di Bridgerton (e Pandora la veste di gioielli). Hannah Dodd non è entrata in Bridgerton dalla porta principale: inizialmente aveva fatto il provino per Daphne. Anni dopo, quando le è arrivato un copione top secret, ha scoperto che il destino aveva altri piani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hannah Dodd: da Bridgerton a Pandora, la nuova eroina romantica che parla (anche) Gen Z

