Hai Amazon Prime? Potresti non sapere che è stato attivato in segreto questo nuovo servizio

Hai Amazon Prime? Potresti non essere a conoscenza di un nuovo servizio attivato senza annunci ufficiali. Mentre molte aziende puntano sull’intelligenza artificiale, Amazon sta esplorando strade diverse per migliorare l’esperienza dei propri utenti. In questo articolo, scoprirai cosa c’è di nuovo e come potrebbe influire sul tuo abbonamento.

Mentre il mondo della tecnologia continua a rincorrere l’ intelligenza artificiale, Amazon gioca una partita diversa. Non deve convincere nessuno a comprare nuovi dispositivi, non deve spiegare cos’è un assistente vocale. Ha già vinto la battaglia della diffusione: oltre 600 milioni di dispositivi tra altoparlanti Echo e chiavette Fire TV sono sparsi nelle case di tutto il mondo. E la stragrande maggioranza di questi, il 97% per l’esattezza, può già supportare Alexa+, l’ evoluzione potenziata dall’intelligenza artificiale dell’assistente vocale che Amazon ha presentato ufficialmente al CES 2026 di Las Vegas. 🔗 Leggi su Screenworld.it

