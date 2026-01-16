Hackathon 2025 in Lombardia Fontana | Rete è opportunità se utilizzata consapevolmente

L’Hackathon 2025 in Lombardia, promosso da Fontana, invita studenti a collaborare su temi di attualità come il cyberbullismo e la sicurezza online. L’obiettivo è promuovere un uso consapevole della rete, stimolando il lavoro di squadra e l’elaborazione di soluzioni concrete. Un’occasione per sviluppare competenze digitali e sensibilizzare giovani e istituzioni sull’importanza di un utilizzo responsabile delle tecnologie.

(Agenzia Vista) Milano, 15 gennaio 2026 Sollecitare gli studenti a lavorare in gruppo, elaborare proposte e trovare soluzioni sui temi del cyberbullismo e della sicurezza in rete. Questi gli obiettivi di 'Hackathon 2025', l'iniziativa promossa da Regione Lombardia insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, terminata con una giornata conclusiva a Palazzo Lombardia, a Milano, con le premiazioni dei progetti più meritevoli degli studenti. "Grazie ai ragazzi che hanno partecipato al progetto 'Hackathon' – ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – che mette al centro anche la pericolosità del cyberbullismo.

