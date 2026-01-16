Ha dato buca all’ultimo! Chiara Ferragni le indiscrezioni sul suo ritorno in tv

Dopo due anni di attesa, la vicenda giudiziaria che coinvolge Chiara Ferragni si è conclusa con il suo proscioglimento, annunciato il 14 gennaio. Le accuse di truffa aggravata legate al cosiddetto Pandoro Gate sono state ufficialmente archiviate, segnando la fine di un lungo percorso giudiziario. Ora, l’attenzione si sposta sul suo possibile ritorno in televisione e sulle future iniziative dell’imprenditrice digitale.

La vicenda giudiziaria che negli ultimi due anni ha accompagnato il nome di Chiara Ferragni si è ufficialmente conclusa il 14 gennaio con il proscioglimento dalle accuse di truffa aggravata legate al cosiddetto Pandoro Gate. Una decisione che chiude un capitolo complesso e mediaticamente esplosivo, segnando un punto di svolta non solo sul piano legale, ma anche su quello personale e professionale dell’imprenditrice digitale. La sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito l’assenza dei presupposti per procedere penalmente, mettendo fine a un’indagine che aveva avuto un impatto profondo sull’immagine pubblica della fondatrice di un impero costruito sui social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

