Guido Scorza, avvocato e membro del collegio del Garante della Privacy, è al centro di un'indagine avviata dalla procura di Roma. Le accuse riguardano presunte irregolarità relative alla gestione dei clienti dello studio legale. Questa vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla conformità alle normative in materia di tutela dei dati personali. Di seguito, i dettagli e gli sviluppi dell'indagine.

L’avvocato Guido Scorza è uno dei membri del collegio del Garante della Privacy su cui indaga la procura di Roma. Lui e il suo studio E-Lex compaiono in due procedimenti di rilievo dell’autorità. Il primo sono gli smart glasses di Meta. Per i quali il garante aveva ipotizzato una multa da 44 milioni di euro, via via ridotta fino a 1. Scorza, che aveva pubblicamente parlato sui social degli occhiali, non si sarebbe sempre astenuto dalle riunioni in cui venivano assunte le decisioni nei confronti di Meta. Il secondo caso riguarda l’Asl Abruzzo 1, assistita dallo stesso studio legale E-Lex in un procedimento per data breach concluso con un semplice ammonimento. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Garante della privacy, Asl hackerata pagò 130 mila euro a studio fondato da Guido Scorza

Leggi anche: Guido Scorza del Garante Privacy: «Valuto le dimissioni»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Guido Scorza e le accuse al Garante della Privacy: «Non sapevo che fossero clienti del mio studio; Garante della Privacy, indagato il presidente Pasquale Stanzione: perquisizioni in sede; Garante Privacy, indagati il presidente Pasquale Stanzione e tutto il collegio per corruzione; Perquisizioni al Garante della Privacy: indagato Stanzione di peculato e corruzione. Faro sui rapporti con Ita Airways.

Garante della Privacy, vertici sotto inchiesta per corruzione e peculato: ecco spese e rimborsi contestati - Indagati il presidente Stanzione (“Sono tranquillo”), la vice Ginevra Cerrina Feroni e i componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza. quotidiano.net

Il parrucchiere, il macellaio, l’auto per incontrare Arianna: le accuse al Garante della Privacy - Dalle carte emerge la necessità di approfondire il perché una maxi sanzione da 44 milioni di euro a Meta sia stata prima ridotta e poi annullata ... repubblica.it