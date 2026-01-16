Le recenti dichiarazioni di Guido Crosetto, in cui esprime orgoglio nel sostenere Kiev con fondi italiani, suscitano riflessioni sul ruolo dell’Italia nel supporto all’Ucraina. Tra posizioni ufficiali e critiche, si apre un dibattito sulla coerenza e le implicazioni di tali scelte politiche, che coinvolgono anche la percezione pubblica e il confronto con i valori di solidarietà e autonomia nazionale.

"Alcuni si vergognano di aiutare Kiev, io ne sono fiero": sono queste le recenti dichiarazioni allucinanti di Guido Crosetto, esponente di punta del giullaresco governo di Giorgia Meloni e della destra bluette neoliberale e filoucraina, filoisraeliana e filobancaria. Per l'ennesima volta, regalandoci un imperdibile show, Crosetto torna a manifestare tutto il suo lirico impeto di ucrainofilia, ribadendo il suo desiderio incontenibile di supportare a oltranza le irragionevoli ragioni della guerra del guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Guido Crosetto: "Sono fiero di aiutare Kiev"; continua la retorica del supporto all'Ucraina con i soldi degli italiani

Guido Crosetto: "sono fiero di aiutare Kiev"; continua la retorica del supporto all'ucraina con i soldi degli italianiLe recenti dichiarazioni di Guido Crosetto, in cui afferma di essere fiero di aiutare Kiev con i soldi degli italiani, suscitano critiche e riflessioni.

Crosetto: ‘qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero’Il ministro Crosetto afferma di essere fiero di aiutare Kiev, sottolineando che l’uso dei mezzi disponibili può essere orientato verso risultati positivi o negativi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Crosetto: Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero. Approvata la risoluzione di maggioranza alla Camera, ma due leghisti votano contro; Crosetto: C’è chi si vergogna, io sono fiero degli aiuti a Kiev. La risoluzione spacca la Lega; Fiero di aiutare Kiev, le parole del ministro Crosetto alla Camera; Crosetto, 'qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero'.

Crosetto, ‘qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero’ - (ANSA) - ROMA, 15 GEN - Non esistono mezzi buoni e cattivi ma esistono mezzi che possono essere utilizzati in ... msn.com

Ucraina, Guido Crosetto: Fiero degli aiuti a Kiev. Ma i vannacciani votano no - Lo spirito con cui l'Italia ha aiutato l'Ucraina finora è stato questo: impedire che chi vuole distruggerla e chi vuole piegare ... msn.com

Non avrà fatto piacere a Guido Crosetto accorgersi che a vergognarsi di aiutare l’Ucraina non siano solo gli amici di Salvini, ma tutta la maggioranza che sostiene il governo facebook

Per il ministro della Difesa Guido Crosetto l’idea di mandare qualche decina di soldati a difendere la Groenlandia è una barzelletta. Difficile dargli torto. x.com