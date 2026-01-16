Guida TV Sky Cinema e NOW | Il mistero della casa del tempo Venerdi 16 Gennaio 2026

Guida TV Sky Cinema e NOW: Il mistero della casa del tempo, venerdì 16 gennaio 2026. Questo film, con Jack Black, Cate Blanchett e Kyle MacLachlan, racconta una storia di magia e segreti ambientata in una casa misteriosa. È disponibile su Sky Cinema Uno, on demand e in streaming su NOW, offrendo un’opportunità di visione per chi apprezza storie di crescita e avventura.

Il mistero della casa del tempo incanta su Sky Cinema Uno con Jack Black, Cate Blanchett e Kyle MacLachlan in una storia di magia, segreti e crescita personale, disponibile on demand e in streaming su NOW. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Il mistero della casa del tempo, fantasy firmato da Eli Roth con Jack Black, Cate Blanchett e Kyle MacLachlan. Il piccolo Lewis, rimasto orfano, si trasferisce nella casa dello zio Jonathan, un uomo bizzarro che vive in una dimora piena di orologi inquietanti e rumori misteriosi. Presto il bambino scopre che lo zio e la sua vicina sono in realtà potenti maghi e che tra le mura della casa si nasconde un segreto capace di cambiare il destino del mondo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

