Guehi niente Inter | il Manchester City accelera

Il trasferimento di Marc Guéhi si sta definendo, con il Manchester City che sembra in vantaggio rispetto all’ipotesi Inter. Il difensore del Crystal Palace, in scadenza a giugno, era stato accostato anche alla Serie A, ma le ultime novità indicano una direzione diversa. La situazione si sta evolvendo rapidamente, lasciando meno possibilità di un approdo in Italia.

Il futuro di Marc Guéhi prende una direzione sempre più chiara e non porta in Serie A. Il centrale del Crystal Palace, in scadenza a giugno, era stato accostato anche all’ Inter come possibile occasione a parametro zero, ma lo scenario sta cambiando rapidamente. Nelle ultime 12 ore il Manchester City ha accelerato in modo deciso. I Citizens hanno presentato al giocatore una proposta contrattuale importante, avvicinandosi sensibilmente all’intesa. Non solo: l’operazione potrebbe essere anticipata già a gennaio, con un accordo diretto con il Palace per evitare la concorrenza estiva. A riportarlo è Fabrizio Romano, che parla di un City sempre più fiducioso di chiudere l’affare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

