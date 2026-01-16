Guehi Juventus un top club inglese stringe per l’ex obiettivo della Vecchia Signora | offerto contratto importante

Un importante club inglese si sta avvicinando all'ex obiettivo della Juventus, Guehi. Secondo fonti di mercato, il club avrebbe presentato un'offerta contrattuale significativa al calciatore, rafforzando l'interesse nei suoi confronti. La trattativa potrebbe avere ripercussioni anche sulla situazione di Guehi nel panorama internazionale e sulla strategia delle squadre coinvolte.

Guehi Juventus, un top club inglese stringe per l’ex obiettivo della Vecchia Signora: offerto un contratto molto importante al calciatore. La Juventus vede complicarsi notevolmente la pista per uno dei difensori più apprezzati del panorama internazionale, costretta a registrare l’affondo decisivo di una big europea. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Manchester City avanza sull’accordo per Marc Guehi. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Mateta non è il solo nome per l’attacco: la società segue anche questo giocatore. Le ultimissime La situazione è evoluta rapidamente: nelle ultime 12 ore si è assistito a un grande avvicinamento tra le parti che profuma di intesa imminente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

McKennie Juventus possibile addio a gennaio? Su di lui interesse di diversi club ecco cosa può succedere; Mercato Juventus il Liverpool prova ad anticipare i bianconeri in entrata | pronto il colpo da 20 milioni di sterline Chi è.

Calciomercato Juventus: Marc Guéhi è un'occasione, ma lo segue mezza Europa - La coperta della difesa in casa bianconera è corta, Kalulu, Gatti e Kelly sono giocatori di buon livello, ma di sicuro non possono essere annoverati alla voce "campioni" o "fuoriclasse". it.blastingnews.com

Guehi si avvicina al Manchester City! Il difensore può salutare il Crystal Palace - facebook.com facebook