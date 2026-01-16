Guasto in metro | riapre la M1 treni rallentati

La metro M1 ha ripreso regolarmente il servizio dopo un guasto occorso venerdì 16 gennaio. La circolazione era stata sospesa per circa trenta minuti tra Sesto Marelli e Sesto Fs per un problema tecnico che aveva causato rallentamenti. La situazione è ora tornata alla normalità, garantendo il regolare passaggio dei treni sulla linea.

Guasto sulla metro M1 nella mattina di venerdì 16 gennaio. La circolazione è stata sospesa per circa mezz'ora tra Sesto Marelli e Sesto Fs a causa di un inconveniente tecnico. Lo fa sapere Atm. Tutti i treni della M1 fanno capolinea a Sesto Marelli. Nel frattempo, la M3 chiusa per un tentativo di suicidio ha ripreso regolarmente le corse. L'avviso di Atm è stato pubblicato intorno alle 11.20. A mezzogiorno la circolazione ha ripreso: “I treni sono in servizio, ma sono rallentati dopo un inconveniente tecnico che abbiamo risolto. Considerate maggiori tempi di attesa e di percorrenza”. zazoom. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

