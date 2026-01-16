Guasto al gruppo elettrogeno dell' ospedale riprogrammati interventi chirurgici e endoscopie

A causa di un guasto al gruppo elettrogeno, l’Ospedale di Vignola ha sospeso le attività di endoscopia e le procedure chirurgiche programmate per oggi, venerdì 16 gennaio. Sono in corso interventi per ripristinare il funzionamento degli impianti e garantire la ripresa delle attività nel minor tempo possibile. La direzione si impegna a informare tempestivamente su eventuali aggiornamenti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.