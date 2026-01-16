Grosso | Napoli fortissimo pronti a fare la nostra gara

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato alla vigilia della partita contro il Napoli di Conte. In conferenza stampa, ha sottolineato la forza del team partenopeo, evidenziando la determinazione del proprio gruppo nel prepararsi alla sfida. Le parole di Grosso riflettono l’approccio rispettoso e concentrato del Sassuolo di fronte a un avversario di alta qualità.

“Noi ci prepariamo per fare la nostra gara col nostro modo, poi dentro la partita ci sono gli avversari che determinano tante situazioni. Anche in passato siamo stati in grado di saper resistere. In queste gare devi essere bravo a fare prestazione ma a volte può anche non bastare. Arriviamo da due partite complicate, diverse, nella seconda siamo stati in grado di fare delle cose molto belle, peccato non avergli dato grande valore portandole fino in fondo, ma ci servirà per aumentare il nostro bagaglio. Non abbiamo Pieragnolo e Candé e lo abbiamo perso per questa stagione. Boloca è in fase di recupero, Volpato e Berardi anche, Thorstvedt non ci sarà perché ha tolto i tutori da poco, ha iniziato a corricchiare e ci auguriamo di averlo quanto prima, abbiamo un dubbio su Koné e gli altri sono tutti a disposizione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

