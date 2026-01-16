Grok non spoglierà più nessuno | ecco perché Musk è corso ai ripari

Elon Musk ha deciso di limitare l’uso della funzione di modifica delle immagini di Grok, l’intelligenza artificiale di xAI. Questa scelta deriva da esigenze di sicurezza e responsabilità nell’uso della tecnologia, senza, però, compromettere le funzionalità offerte agli utenti. La misura mira a garantire un’esperienza più controllata e sicura, mantenendo l’efficacia del sistema senza esporre a rischi o abusi.

La società xAI di proprietà di Elon Musk ha introdotto nuove limitazioni all'utilizzo della funzione di modifica delle immagini del sistema di intelligenza artificiale Grok. Una contromossa inevitabile dopo che la tecnologia era finita al centro di polemiche internazionali per la capacità di creare rappresentazioni virtuali di persone reali in abiti succinti o senza vestiti. Diversi governi - dall'Europa all'Asia - hanno avviato indagini per contrastare la circolazione online di contenuti illegali o sessualmente espliciti generati tramite la piattaforma. Negli Usa, inoltre, alcune organizzazioni per i diritti civili hanno chiesto ad Apple e Google di rimuovere l'app dai rispettivi store digitali.

