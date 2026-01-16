Il Regno Unito ha annunciato il sostegno all'operazione NATO

Il Regno unito sostiene l'idea di lanciare l'operazione Nato " Arctic Sentry " per rafforzare la presenza dell'Alleanza nell'Estremo Nord. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper in un'intervista a Politico durante una visita in Norvegia. "Vogliamo vedere un ruolo Nato più forte e che la Nato raddoppi davvero l'impegno sulla sicurezza artica, sviluppando questo approccio Arctic Sentry", ha affermato Cooper. Secondo la ministra, un'operazione sul modello di Baltic Sentry ed Eastern Sentry dovrebbe coprire "l'intero Alto Nord", includendo Groenlandia, Islanda, Finlandia e le rotte marittime della regione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Groenlandia, "operazione Arctic Sentry": clamorosa risposta a Trump

