Groenlandia 100 soldati europei sull’isola? Per Trump non cambia nulla

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile incremento della presenza militare europea in Groenlandia, con circa 100 soldati. La notizia ha suscitato diverse interpretazioni, anche alla luce delle dichiarazioni di Trump, che ha precisato che non cambierà nulla. Si tratta di un tema che coinvolge questioni strategiche e geopolitiche, senza tuttavia generare grandi rivoluzioni in atto.

(Adnkronos) –"Cento, duecento soldati in Groenlandia che fanno? Sembra l'inizio di una barzelletta.". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti al Senato, archivia le iniziative di diversi paesi europei che inviano, 'alla spicciolata', militari in Groenlandia. L'isola artica, territorio autonomo controllato dalla Danimarca, è obiettivo dichiarato di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti punta all'annessione e tira dritto, vuole l'isola per questioni di sicurezza nazionale e per evitare che l'Artico diventi terreno di conquista per Cina e Russia.

“Soldati europei in Groenlandia? È un messaggio per gli Usa”, l’esperto spiega il vero obiettivo dell’operazione - Intervista a Antonio Missiroli, Consigliere senior dell’ISPI, già Sottosegretario Generale della NATO per le Minacce alla Sicurezza Emergenti ... affaritaliani.it

Soldati in Groenlandia: sbarcati francesi e tedeschi. Forse l’Europa verso la fine dell’alleanza Usa? - Soldati in Groenlandia: inviati 15 soldati tedeschi in Groenlandia. mam-e.it

Le truppe di alcuni paesi europei sono cominciate ad arrivare in Groenlandia per un’esercitazione militare coordinata dalla Danimarca. Sono poche decine di soldati in tutto, e l’iniziativa è importante soprattutto a livello simbolico x.com

"Credo debba sempre prevalere il dialogo" afferma Tajani. "Cento soldati che fanno Sembra una barzelletta”, ironizza Crosetto. Si rimanda al Piano Artico dell'Italia e a un proposito che è un auspicio: “Usiamo la Groenlandia per unire, non per spaccare” - facebook.com facebook

