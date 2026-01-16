Grillismo e vannaccismo | la retorica anti-sistema che ci disarma

Il dibattito parlamentare sull’Italia e il sostegno all’Ucraina evidenzia come le retoriche “anti-sistema”, come il grillismo e il vannaccismo, influenzino il discorso pubblico. Questi approcci, spesso caratterizzati da un linguaggio critico e disarmante, contribuiscono a formare un quadro complesso di opinioni e posizioni politiche. Analizzare questa dinamica permette di comprendere meglio le strategie comunicative e il loro impatto sul confronto istituzionale e sull’opinione pubblica.

