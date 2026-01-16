Grillismo e vannaccismo | la retorica anti-sistema che ci disarma
Il dibattito parlamentare sull’Italia e il sostegno all’Ucraina evidenzia come le retoriche “anti-sistema”, come il grillismo e il vannaccismo, influenzino il discorso pubblico. Questi approcci, spesso caratterizzati da un linguaggio critico e disarmante, contribuiscono a formare un quadro complesso di opinioni e posizioni politiche. Analizzare questa dinamica permette di comprendere meglio le strategie comunicative e il loro impatto sul confronto istituzionale e sull’opinione pubblica.
Roma, 16 gen – Il passaggio parlamentare sul sostegno dell’Italia all’Ucraina non è stato un semplice adempimento tecnico. È stato, ancora una volta, un test politico che ha messo a nudo tutte le ambiguità del dibattito italiano sulla guerra, sull’Europa e sulla sovranità. Astensioni, distinguo e posizionamenti laterali hanno segnalato una difficoltà che non riguarda solo i rapporti tra maggioranza e opposizione, ma l’assenza di una linea strategica condivisa su uno dei dossier centrali del nostro tempo. L’Italia sostiene Kyiv con tanti “se” e tanti “ma”. La maggioranza di governo ha confermato formalmente gli impegni assunti dall’Italia in sede europea e atlantica, ma senza riuscire a nascondere le tensioni interne. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: La cultura come organizzazione e sistema, ma libera dalla retorica di parte: l’obiettivo è la qualità, non l’ideologia
Leggi anche: Dentro un Centro Anti Violenza, «Dietro a ogni documento firmato, ci sono madri che sfidano la paura e operatrici che le proteggono, spesso senza strumenti adeguati»
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.