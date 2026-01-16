Gravidanza voluta dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia | scatta la riduzione della pena

La Corte di appello di Perugia ha ridotto la pena di un imputato, riconoscendo le attenuanti generiche anche in un caso di maltrattamenti in famiglia, nonostante la gravità del reato. La decisione, che ha seguito una denuncia per violenze e un successivo gesto di gravidanza volontaria, apre una riflessione sulla possibilità di personalizzare le pene anche nei reati più gravi.

La Corte d'appello di Perugia annulla parzialmente una sentenza: in un rapporto tormentato, una figlio voluto insieme o il ritiro della costituzione di parte civile valgono le concessioni delle attenuanti La gravità del reato di per sé non preclude la concessione delle attenuanti generiche. È questo il principio affermato dalla Corte di appello di Perugia che ha parzialmente riformato una decisione del Tribunale di Terni, aprendo un dibattito sulla personalizzazione della pena anche nei casi più gravi. La vicenda giudiziaria riguarda un caso di maltrattamenti in famiglia, per il quale il Tribunale di Terni aveva condannato l'imputato, escludendo la concessione delle attenuanti generiche ritenendo il fatto di particolare gravità.

