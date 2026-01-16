Grave incidente sulla Statale 38 | un morto a Bianzone

Nella mattinata di oggi, sulla Statale 38 a Bianzone, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 7, quando la vittima è stata travolta da un veicolo mentre si trovava sulla carreggiata. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un uomo ha perso la vita nella mattinata di oggi, pochi minuti dopo le 7, lungo la Statale 38 a Bianzone, travolto da un veicolo mentre si trovava sulla carreggiata. L'impatto è stato violentissimo: la vittima ha riportato gravissime ferite alla testa, risultate purtroppo fatali nonostante.

