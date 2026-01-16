Grande successo per l’ anteprima cinematograficaromana al Cinema Adriano di Roma del film Prendiamoci una pausa del regista Christian Marazziti e che ha visto anche l’attrice Maria Luisa Anele tra i protagonisti

L’anteprima romana del film “Prendiamoci una pausa” di Christian Marazziti si è svolta al Cinema Adriano di Roma il 14 gennaio. Alla serata hanno partecipato protagonisti come Paolo Calabresi, Ilaria Pastorelli, Marco Giallini, Claudia Gerini, Ricky Memphis e Maria Luisa Anele. L’evento ha riscosso grande interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, confermando l’attenzione verso questa produzione cinematografica italiana.

Grande successo per l' anteprima cinematograficaromana al Cinema Adriano di Roma, lo scorso 14 gennaio, del film "Prendiamoci una pausa" del regista Christian Marazziti, e che ha visto anche l'attrice Maria Luisa Anele tra i protagonisti. Maria Luisa Anele ha iniziato gli studi di recitazione qualche anno fa, diplomandosi in Recitazione ed Arti dello Spettacolo presso l'Accademia degli Artisti a Firenze. Ha poi proseguito la specializzazione del mestiere presso seminari e masterclass di Actor Training e Script Analysis. Seppure giovane, sta muovendo i primi passi nello spettacolo anche nelle fiction e negli spot tv.

