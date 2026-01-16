Grande festa a Roma per il lancio di HBO Max in Italia | sul red carpet il cast di A Knight of the Seven Kingdoms lo spin-off di Game of Thrones

Giovedì 15 gennaio, a Roma, si è svolta la serata di lancio di HBO Max in Italia, con la presentazione di “A Knight of the Seven Kingdoms”. Lo spin-off di “Game of Thrones” sarà disponibile dal 19 gennaio sulla nuova piattaforma Warner Bros. L’evento ha visto la partecipazione del cast sul red carpet, in un’atmosfera che ha richiamato l’universo di Westeros, segnando l’ingresso ufficiale di HBO Max nel mercato italiano.

Gran Gala ieri sera, giovedì 15 gennaio, per HBO Max che è sbarcato in Italia e ha trasformato Roma in Westeros con la premiere di "A Knight of the Seven Kingdoms", lo spin-off di "Game of Thrones" che debutta il 19 gennaio sulla nuova piattaforma di Warner Bros. Discovery. Ad accogliere il cast, a partire dallo showrunner Ira Parker e il protagonista Peter Claffey, un lungo red carpet tra fotografi, tanti curiosi e il calore dei fan. "Questa serie rappresenta l'esperienza più bella della nostra vita", dicono in coro gli interpreti, che non mancano di elogiare il buon cibo italiano. Una ingresso in pompa magna quello di HBO Max che regala al pubblico non una ma ben due premiere.

