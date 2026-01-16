Grande colpo del Milan Allegri decisivo | era stato offerto anche all’Inter

Il Milan ha concluso un importante acquisto per circa 10 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore, riconosciuto come uno dei migliori in Europa, era stato anche proposto all’Inter, ma alla fine è approdato ai rossoneri. La scelta evidenzia la volontà del club di puntare su un talento di grande livello, rafforzando così la propria rosa per la stagione in corso.

Affare da soli 10 milioni bonus compresi: “È uno dei migliori d’Europa” Proposto anche all’Inter, ma lo ha preso il Milan. Neanche a dirlo, Allegri è stato decisivo per il suo sì ai rossoneri. Del resto avevano già lavorato insieme alla Juventus. Non solo, era ed è un fedelissimo del tecnico che, con la vittoria di Como. resta attaccato al treno Scudetto che conduce sempre il collega Chivu. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Insieme a Maignan, Adrien Rabiot ha fatto la differenza nel match contro i ragazzi di Fabregas. Di più, è stato l’assoluto protagonista: si è preso il rigore, molto meno netto riguardando i replay, trasformato poi da Nkunku per il momentaneo pareggio, scatenandosi nella ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Grande colpo del Milan, Allegri decisivo: era stato offerto anche all’Inter Leggi anche: Mercato Juve, rinforzo in attacco per Allegri: chi può essere il grande colpo a gennaio per il Milan. C’è il nome, era accostato anche ai bianconeri! Leggi anche: Milan, Allegri tanto astuto quanto decisivo. Nel mezzo anche un grande fattore su cui contare Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuovo obiettivo per la difesa del Milan: arriva a prezzo di saldo; La quota Scudetto, nessuna attesa dal mercato e Pulisic-Leao: Milan, parla Allegri; Goretzka dopo Modric, il Milan ci prende gusto: il terzo professore per Allegri; Rabiot rilancia il Milan con una doppietta, Maignan ferma il Como: Allegri è secondo a -3 dall'Inter. Dal Bayern Monaco al Milan, arriva il super colpo per Allegri: c’è la conferma! - Il Milan sogna il grande colpo da un top club come il Bayern Monaco. spaziomilan.it

Allegri nei guai, colpo di scena Milan: va fuori - Mancano poche ore all'inizio dell'anticipo di Serie A tra Cagliari e Milan: c'è una grandissima novità in casa rossonera ... diregiovani.it

Como-Milan, Allegri: "Corsa su noi stessi, Maignan ci ha tenuto in piedi" - L'allenatore del Milan commenta con grande soddisfazione la vittoria di Como arrivata in rimonta: "Ci ha tenuto in piedi Maignan nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto meglio, siamo stati più comp ... sport.sky.it

Un grande colpo, in grado di generare un impatto mediatico a livello globale: è un'idea su cui #Oaktree sta riflettendo da diversi mesi. L'acquisto non dovrebbe avere solo esigenze tecniche, ma anche garantire eco e visibilità internazionali, producendo valore x.com

L'Inter è pronta al grande colpo in vista dell'estate Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, Oaktree potrebbe ripensare al colpo Nico Paz: 50-60 milioni euro potrebbero far vacillare il Real Il calciatore in estate farà rientro ai Blancos e deciderà i - facebook.com facebook

