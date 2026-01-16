gospel night

Il 23 gennaio 2026, alle ore 21:00, presso il Teatro Flores di Vanzago, si terrà una serata dedicata alla musica gospel. L’evento, realizzato a scopo benefico, sostiene la ricerca sul tumore al seno. Un’occasione per ascoltare importanti performance musicali e contribuire a una causa importante, in un contesto sobrio e raccolto. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

A VANZAGO EVENTO GOSPEL PER LA RICERCA SUL TUMORE AL SENO 23 gennaio 2026 Ore 21:00 Teatro Flores Via G. Garibaldi, 28 20043 Vanzago (MI) CORO 7 PARI & SOUND51 Ensemble Presentano Gospel Night Il Coro 7 Pari & Sound51 Ensemble saranno in scena il 23 gennaio al Teatro Flores per un evento in cui.

