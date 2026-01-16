Un giovane attore di soli 10 anni, proveniente da Napoli, debutta nel cast di Gomorra, la serie Sky Original nota per esplorare le radici della criminalità organizzata. La sua presenza segna un nuovo capitolo nella narrazione, portando freschezza e autenticità alla storia. L’ingresso di questo giovane interprete sottolinea l’importanza di nuove generazioni nel panorama televisivo italiano, consolidando il successo della serie e la sua capacità di rinnovarsi.

Antonio Incalza debutta in “Gomorra – Le Origini”. Un altro giovane talento della PM5 Talent diretta da Peppe Mastrocinque entra nel mondo della serialità televisiva. Si tratta di Antonio Incalza, classe 2015, che fa il suo esordio in “Gomorra – Le Origini”, l’attesissimo prequel in sei episodi dell’epica saga crime Sky Original tratta dal bestseller di Roberto Saviano. La serie, prodotta da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), è stata creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, con la regia e supervisione di Marco D’Amore. Dal 9 gennaio è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, pronta a conquistare vecchi e nuovi fan della saga. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Gomorra, spunta un nuovo protagonista: ha solo 10 anni!

Leggi anche: “C’è una notizia importante”. Liliana Resinovich, spunta solo ora il nuovo testimone: cosa ha confessato

Leggi anche: A 35 anni dalla prima proiezione del 10 novembre 1990 a Chicago, ecco il nuovo trailer di “Mamma, ho perso l’aereo” che torna al cinema solo dal 4 al 10 dicembre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul terzo episodio in onda da oggi - Nel terzo episodio di Gomorra – Le Origini, in onda da oggi in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la formazione criminale e sentimentale di Pietro Savastano entra nel vivo. tg24.sky.it

Gomorra - Le origini. Il vecchio cast incontra i nuovi protagonisti ed è una festa (Video e FOTO) - Tanti i volti noti presenti tra questi gli attori iconici di Gomorra che ci rivelano le battute e le scene che li hanno e ... napolitoday.it