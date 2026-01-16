Gomorra - Le origini parola alle attrici | La più grande paura? Non rendere giustizia a questi personaggi
In questa intervista, Tullia Venezia e Fabiola Balestriere condividono le proprie esperienze interpretando le giovani Imma e Scianel in
Tullia Venezia e Fabiola Balestriere si sono dovute confrontare con due figure femminili molto forti: le versione giovani di Imma e Scianel. Ecco cosa ci hanno raccontato di questa esperienza. Gomorra - Le origini ha anche un'anima femminile. Se da una parte è ovvio, visto che racconta anche la storia d'amore tra Pietro e Imma, interpretata da Tullia Venezia, colpisce il lavoro fatto dagli autori su tutti i personaggi secondari e lo spazio che si è riuscita a ritagliare Fabiola Balestriere nei panni della giovane Scianel. Funziona anche l'interazione tra le due attrici e i rispettivi personaggi, che condividono una porzione di storia importante di questa prima stagione del prequel di Gomorra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
