Golf McIlroy crolla nella seconda giornata Lowry e Elvira co-leader a Dubai

Nel Dubai Invitational, primo torneo dell’anno sul DP World Tour, Rory McIlroy ha subito un calo di rendimento nella seconda giornata, scivolando in classifica. Dopo una prima prestazione promettente, il giocatore nordirlandese ha concluso il secondo round con un +3, scendendo al quinto posto. A guidare la classifica sono Lowry e Elvira, attualmente co-leader, in una competizione ancora aperta e caratterizzata da equilibrio e incertezza.

Ribaltamento al vertice del Dubai Invitational, primo torneo dell'anno solare sul Dp World Tour. Dopo una prima giornata davvero ottima da parte di Rory McIlroy, il nordirlandese non è riuscito a tenere lo stesso ritmo nel secondo round e a mantenere la prima posizione e anzi, ha lasciato indietro dei colpi siglando un +3 che lo porta direttamente a -2 sul totale e lo relega in T5. A beneficiare di questa giornata no del campione in caria della Race to Dubai sono sicuramente lo spagnolo Nacho Elvira, oggi primo con due score in 69-68 per un totale di -5 e l'irlandese Shane Lowry, anche lui con due giri in 69-68.

