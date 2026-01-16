È stata annunciata l’attrice scelta per interpretare Sif nella serie TV di God of War su Prime Video. La notizia conferma un’ulteriore fase dello sviluppo della produzione, basata sulla popolare saga videoludica ispirata alla mitologia norrena. La scelta dell’attrice rappresenta un passo importante nel progetto, che mira a portare sullo schermo i personaggi e le atmosfere del celebre videogioco PlayStation.

È arrivata una nuova e importante conferma per la serie TV di God of War targata Prime Video, visto che secondo un report, è stata svelata l’attrice che interpreterà Sif, una delle figure centrali della mitologia norrena nel mondo del celebre videogioco PlayStation. La scelta rafforza ulteriormente il cast principale e conferma le ambizioni elevate dell’adattamento live action, con il progetto che è ancora in fase di pre-produzione, ma le informazioni ufficiali iniziano a delineare con chiarezza direzione e portata della serie. Deadline riporta quindi che il ruolo di Sif sarà affidato a Teresa Palmer, attrice australiana con una carriera trasversale che spazia dal cinema d’azione all’horror, fino alle produzioni romantiche e televisive di prestigio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - God of War, è stata svelata l’attrice che interpreterà la dea Sif nella serie TV di Prime Video

