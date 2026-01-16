gli uteri indicibili le commedie confermative e la resa culturale della sinistra scema

In un panorama complesso e spesso contraddittorio, si alternano temi come gli uteri indicibili, le commedie confermative e le sfide culturali della sinistra. Con attenzione e costanza, come chi si dedica a pratiche quotidiane di cura e prevenzione, si può analizzare con rigore le dinamiche che influenzano il dibattito pubblico e il senso comune, offrendo una prospettiva riflessiva e sobria su questioni di attualità e cultura.

Con la cura con cui altri mangiano le verdure o vanno a correre, io ogni giorno consumo moltissima roba non breve. Quegli articoli di dieci pagine delle riviste americane, o libri, o film. Lo faccio perché cerco disperatamente di capire un mondo incomprensibile, certo. Lo faccio perché ho la fortuna di fare quel che mi pare tutto il giorno e leggere e guardare film sono attività più piacevoli che andare a correre, certo. Ma lo faccio anche perché sono convinta che la modalità breve ci stia facendo marcire il cervello, e che presto chiunque sarà in grado di concentrarsi per più di due minuti rappresenterà un’élite biologica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

