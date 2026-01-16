Gli occhi del musicista 3 la terza puntata con Marco Tardelli e L’Aura

Ecco che tema affronterà e chi saranno gli ospiti della terza puntata della terza edizione de Gli occhi del musicista, programma di Enrico Ruggeri. Martedì 20 gennaio alle 23.30 su Rai2, in seconda serata, andrà in onda la terza puntata de Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca. Sarà dedicata all’amicizia, alle collaborazioni, alle band con un lungo percorso alle spalle, agli incontri che fanno scaturire spunti artistici, come quello tra Paolo Villaggio e Fabrizio De André o tra Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Gli ospiti in studio saranno lo storico calciatore e allenatore, campione del mondo con l’Italia a Spagna ’82, Marco Tardelli, il chitarrista Massimo Varini, Bunna & Madaski, storici membri degli Africa Unite, e le cantautrici Lauryyn e L’Aura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

