Gli Ex-Otago ritornano al Covo Festa per i dieci anni di ’Marassi’

"È il disco della vita, di quelli che ti cambiano per sempre". Quell’album è Marassi, che compie dieci anni e che gli Ex-Otago stanno celebrando "a metà fra la rievocazione storica e la voglia di spingerci oltre". Una festa che non poteva non toccare Bologna, dove il gruppo indie genovese approda questa sera. La meta è ovviamente il Covo (sold out), club caro a Maurizio Carucci e compagni. Del resto gli Ex-Otago hanno scelto di riportare Marassi live nei piccoli club, con l’intento di tornare alla musica dal vivo proprio in quei luoghi in cui Marassi è nato e cresciuto, concerto dopo concerto. "Se è vero che i palazzetti, gli stadi e i mega eventi sono importanti– spiega la band –, anche i piccoli club lo sono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

