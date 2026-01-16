Secondo un sondaggio Ecfr, gli europei mostrano maggiore attenzione verso la Cina e una crescente distanza dagli Stati Uniti. La fiducia nel futuro si riduce, riflettendo una consapevolezza crescente di trovarsi in un contesto globale meno dominato dalla guida occidentale. Questa dinamica evidenzia i cambiamenti nelle percezioni e nelle priorità dell’Europa rispetto alle grandi potenze mondiali.

L’Europa appare più distante dagli Stati Uniti, meno fiduciosa nel futuro e sempre più consapevole di trovarsi in un mondo che non è più a guida occidentale. La leadership americana è percepita come meno affidabile, l’ascesa della Cina come inevitabile e l’Unione europea come strategicamente fragile, chiamata a farsi carico in prima persona della propria sicurezza. È questo il quadro che emerge dall’ultimo grande sondaggio di opinione pubblica globale dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr), che fotografa un’Europa più pessimista ma anche più orientata al riarmo e all’autonomia strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli europei temono Trump e guardano alla Cina. Sondaggio Ecfr

