Gli Attaccanti TOTY sbarcano su FC 26
Gli Attaccanti TOTY sono ora disponibili su FC 26, portando in campo i migliori protagonisti della stagione di Ultimate Team. Dopo un anno di prestazioni eccezionali e record record, questa è l’occasione per arricchire la propria squadra con i giocatori più rappresentativi. La selezione del Team of the Year riconosce i talenti più meritevoli, offrendo nuove opportunità ai fan di EA Sports di vivere l’esperienza calcistica più autentica.
Il momento che definisce l’intera stagione di Ultimate Team è finalmente arrivato. Dopo dodici mesi di prestazioni straordinarie, gol da cineteca e record frantumati sui campi di tutto il mondo, i riflettori si accendono sulla promozione più prestigiosa, attesa e desiderata della simulazione calcistica di EA Sports: il Team of the Year (TOTY). L’attesa che precede questo evento è carica di una tensione unica. Per settimane, la community ha accumulato pacchetti, gestito con cura maniacale i propri crediti e pianificato ogni singola mossa del mercato con un unico obiettivo: vedere quel bagliore blu elettrico e oro illuminare lo schermo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
