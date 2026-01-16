Gli 883 sbarcano nella Tuscia | ciak per la seconda stagione della serie Sky

Gli 883 tornano nella Tuscia per le riprese della seconda stagione di

I mitici anni '90 tornano a rombare sulle strade della Tuscia. In queste ore la strada provinciale 4 Dogane si è trasformata in un set cinematografico a cielo aperto per le riprese di "Nord Sud Ovest Est", l'attesissima seconda stagione della serie Sky Original dedicata all'epopea degli 883. Niente effetti speciali, ma asfalto vero e paesaggi nostrani. Nel tratto molto scenografico a pochi chilometri dalla rotonda che conduce a Montalto di Castro, precisamente nel tornante che scende verso il ponte sul torrente Arrone, la troupe è al lavoro da stamattina. Impossibile non notare il trambusto: auto di scena guidate dagli attori, seguite e precedute da veicoli attrezzati con imponenti impalcature di telecamere per le riprese in movimento ("camera car"). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

