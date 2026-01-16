glen powell protagonista di un nuovo sci fi dalla trama segretissima scritto da un autore di culto

Glen Powell torna sul grande schermo in un nuovo film di fantascienza, ancora avvolto nel massimo riserbo sulla trama. L’attore, noto per i suoi ruoli in numerosi action, collaborerà con Sam Esmail, autore della celebre serie Mr. Robot. Questa produzione segreta segna un importante passo nel percorso artistico di Powell, che continua a diversificare il proprio repertorio in progetti di qualità e attenzione ai dettagli.

L'attore, dopo aver preso parte a diversi action nell'ultimo periodo, ha aggiunto al suo curriculum anche una collaborazione con Sam Esmail, autore della serie cult Mr. Robot Glen Powell sarà il protagonista del prossimo progetto di Sam Esmail, creatore di Mr. Robot. Si tratterà di un film di fantascienza originale. Intitolato Tesseract, Esmail firma anche la sceneggiatura di questo progetto fantascientifico sostenuto finanziariamente da Amazon MGM e United Artists. Powell è in trattative per recitare nel progetto e per produrlo insieme a Dan Cohen, suo partner nella Barnstorm Production, la loro società di produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

