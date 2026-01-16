Giuliodori al suo Fossombrone | Sarà dura contro la Maceratese

Giuliodori commenta la partita di Fossombrone, prevedendo una sfida difficile contro la Maceratese. L’allenatore sottolinea che l’avversario sarà motivato e in cerca di riscatto, rendendo la gara complessa. La sfida si presenta come un impegno importante, richiedendo attenzione e determinazione per affrontare un avversario che vorrà dimostrare il proprio valore.

"Mi aspetto una gara complicata contro la Maceratese, un avversario ferito e in cerca di riscatto: avrei preferito non affrontarla questa settimana". Marco Giuliodori, allenatore del Fossombrone, parla del match di domenica. "Conosco bene i biancorossi – dice – e il tecnico, ricordo le difficoltà del match di andata nonostante siamo riusciti a vincerlo, sono reduci dalla sconfitta con la capolista Ostiamare dopo una prestazione importante". Però i numeri dicono che la Maceratese in trasferta ha raccolto solo 5 punti. "Certo, i numeri sono importanti ma io vedo anche le prestazioni e quelle della Maceratese sono di una squadra che gioca, che cerca di imporre il suo credo, la sua mentalità, che mette in difficoltà per il modo di giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

