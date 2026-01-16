Giulio Carotenuto a Uomini e Donne dopo il Grande Fratello? Forse direi di sì

Giulio Carotenuto, noto per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, è stato in passato contattato da Uomini e Donne, ma ha declinato l’offerta. Ora, considerando le opportunità nel mondo dello spettacolo, potrebbe valutare di partecipare al programma, come lui stesso ha lasciato intendere. La sua presenza in trasmissione potrebbe rappresentare un nuovo passo nel suo percorso mediatico, offrendo al pubblico una nuova occasione di conoscerlo meglio.

In passato Giulio Carotenuto è stato contattato per Uomini e Donne, perché ha rifiutato. Giulio Carotenuto ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello ma non ha avuto modo di farsi conoscere meglio dal pubblico. Il suo percorso infatti è stato molto breve, dopo le prime nomination è stato il primo concorrente che ha dovuto abbandonare il reality. Giulio Carotenuto al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) Ospite a Casa Lollo parlando dell'esperienza che ha vissuto nella casa più spiata d'Italia ha detto: "In Italia il Grande Fratello rappresenta il reality per eccellenza. È quello che ho sempre seguito, quello che mi ha formato come spettatore.

