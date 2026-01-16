Giudice Sportivo Serie A | multa e giallo per Thuram dopo il recupero col Lecce

Il Giudice Sportivo ha comminato una multa a Marcus Thuram, dopo la partita di Serie A tra Inter e Lecce, terminata 1-0. L’episodio riguarda un episodio singolo durante il recupero, che ha portato a un cartellino giallo e alla sanzione economica. La decisione si inserisce nel quadro delle misure disciplinari adottate in seguito alle recenti gare del campionato italiano.

Inter News 24 Giudice Sportivo Serie A: arriva la multa per Marcus Thuram dopo la gara vinta per 1-0 mercoledì sera contro il Lecce a San Siro. Il verdetto del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, relativo ai recuperi della 16ª giornata, ha portato sanzioni disciplinari ed economiche in casa Inter. Nonostante il clima di festa per il successo casalingo che ha consolidato il primato, la gestione della gara ha lasciato in dote alcuni provvedimenti che Cristian Chivu dovrà tenere in considerazione per il proseguo del campionato. Giudice Sportivo Serie A, sanzione per Marcus Thuram: multa per simulazione.

